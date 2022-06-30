Исследовали ложь российского минобороны сами российские журналисты издания " Проект ". Для этого они просмотрели все брифинги спикера минобороны Игоря Конашенкова и сопоставили все им сказанное.

На 5 месяце масштабного вторжения Путин решил напомнить о целях "спецоперации"

Как лжет российское минобороны

Наступления и отступления

Анализировать пришлось 196 брифингов минобороны России, большинство из которых именно Игоря Конашенкова. Прежде всего, на что обратили внимание расследователи – о своих отступлениях и об украинских контратаках в России не говорят. Например, при отступлении россиян на Черниговщине, Киевщине и Сумщине Конашенков говорил о "перегруппировке" и "жесте доброй воли". К слову, то же самое 30 июня повторилось во время того, как ВСУ выбили кафиров с острова Змеиный.

Еще одна большая проблема россиян – "взятие под контроль", то есть оккупация украинских городов и сел. Дело в том, что если верить Конашенкову, некоторые населенные пункты россияне брали под контроль несколько раз. Особенно Кременную, которую брали под контроль около 5 раз.

Просчеты в данных об "убитых украинцах"

А еще часто в российском минобороны любят приписывать себе достижения. Например, в марте кафиры говорили об уничтожении Воздушных и Военно-морских сил Украины. Кроме того, россияне врут о более чем 40 тысячах убитых украинских военных. Однако если российская армия уничтожила авиацию. ПВО, ВМС и значительная часть сухопутных войск, остается вопрос – с кем Россия сейчас воюет?

Относительно данных об убитых украинцах есть интересный момент. Российское минобороны утверждает об уничтожении не менее 39 тысяч районов скопления живой силы. Если сопоставить с теми цифрами, которые в России называют потерями Украины, то выходит, что "район скопления живой силы" – чуть больше 1 солдата.

Уничтожение авиации, которой нет

Украинская авиация – отдельная тема лжи россиян. По состоянию на 4 июня минобороны России заявляло об уничтожении 187 украинских самолетов. Все бы ничего, однако, по данным открытых источников, у Украины есть 98 военных самолетов, 35 транспортных и 5 самолетов спецназначения. То есть даже суммарно эта цифра меньше, чем вымышленные достижения России.

То же и с беспилотниками Bayraktar. В российском минобороны говорят об уничтожении не менее 75 беспилотников и даже всего ангара с ними. Однако до 24 февраля по данным Министерства обороны Украины, на балансе нашего государства было 62 беспилотника. Еще 1 приобрели усилия граждан Литвы. Даже если добавить 4 беспилотника, на которые собирал Сергей Притула, 75 беспилотников не получится.

Потери российских кафиров по состоянию на 30 июня: смотрите видео