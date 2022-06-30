Также лидер государства-террористки не забыл соврать и об отношении к своим военным. Он во время своей пресс-конференции 29 июня заявил, что якобы пытается сохранить жизнь каждого из них.

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Путина убедили, что все идет по плану

По словам тирана, спецоперация в Украине идет по плану. При этом он говорит, что "доверяет профессионалам в ходе специальной военной операции" в Украине. Мол, они поступают так, как считают необходимым. Но целые одни и те же – "защита" Донбасса и "обеспечение безопасности" России .

Ничего не изменилось. Тактика может быть разной. Но я не ставлю цели по срокам, потому что это жизнь,

– сказал диктатор.

Он не рассказал придворным СМИ, как именно вместо "братья Киев за 3 дня" тактика его войск реформировалась до 35,5 тысячи погибших в Украине российских солдат и офицеров. Однако отметил, что не дает задачи по конкретным датам, потому что "думает о сохранении жизни своих бойцов в ходе спецоперации".

Кроме этого, он постоянно повторял мантру, что "все было так запланировано". Вероятно, он забыл вспомнить, как кафиров выбили из многих регионов или просто об этом еще не знает, потому что "доверяет профессионалам".

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