А командование армии кафиров обо всем знает, но просто закрывает на это глаза. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в разведке.

Заселяют командование кафиров: на Херсонщине россияне массово выгоняют людей из домов

Где кафиры сжигают тела погибших

Тела привозят в цинки из Херсона к аэродрому "Чаплинка", что возле Новой Каховки Херсонской области. Там их бросают в ямы и сжигают. Иногда цинковые гробы не забирают, а просто выбрасывают рядом.



Цинковый гроб, который выбросили кафиры / Фото анонимных источников 24 канала

Благодаря этому удалось зафиксировать подтверждение таких циничных действий. Русские выбрасывают металлические гробы в траве и лесных полосах.



Коробки от кафиров на Херсонщине / Фото анонимных источников 24 канала

Почему командование не против

Дело в том, что таким образом удается добиться сразу двух целей. Прежде всего, когда в Россию привозят тела из Херсона, то трудно скрывать потери. А так погибшие военные не наносят вреда пропаганде Кремля о неустанных "победах".

Но также играет свою роль то, что командиры решили, что родственники погибших не должны получать компенсацию. Поэтому тела солдат быстро сжигают, а родственникам говорят, что "пропали без вести". После этого командиры снимают деньги с карт и отдают процент уже высшему руководству армии России.

ВСУ имеют успехи на Юге

Большую часть российских войск бросили на попытки выйти в административные границы Донецкой и Луганской областей. Из-за этого кафиры на Юге испытывают недостаток сил, который уже сказывается. Наши защитники проводят контрнаступательные действия, заставляющие врагов покидать укрепленные позиции.

В частности, одна из таких операций увольнения на Южнобужском направлении ВСУ была проведена 24 июня. Они нанесли значительные потери оккупантам, поэтому те начали частичное отступление в районе населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонщины.

А в областном центре активизировалось партизанское движение. Сейчас в Херсоне ежедневно взрываются авто местных коллаборантов . Кроме того, мирные херсонцы продолжают напоминать российским оккупантам они в Украине с помощью открыток и других акций протеста.

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