Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко. Она также отметила, что кафиры пытаются "царить" в Херсоне, но партизаны не дают им покоя.

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Почти каждый день появляется информация о подрыве авто, отмечает Марина Савченко.

В Херсоне есть кому напоминать российским оккупантам, что Херсон – это Украина,

– говорит журналистка из Херсона.

Российские кафиры боятся украинских партизан, ведь те подрывают известных коллаборантов, добавляет Савченко.

Что происходит на территориях временно оккупированной Херсонщины

Российские военные не могут поделить власть на временно оккупированную Херсонщину. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке. Захватчики начинают сходить с ума от страха . Они жалуются, что они постоянно обстреливаются украинскими военными.

Оккупанты минуют Херсонскую область боеприпасами с 50-х годов прошлого века. В украинской разведке отмечают, что снаряды должны были уничтожить, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям захватчиков для минирования оборонных позиций.

В Херсонской области активизировалось партизанское движение, поэтому российские боевики недовольны. Например, в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Местные жители предупреждают незваных гостей, что ВСУ совсем близко, а вот бежать в Россию уже поздно. Кафиры пожалеют, что пришли на украинские земли.

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Руководитель прессцентра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что враг артиллерией и ракетами обстреливает только что освободившие ВСУ или те, которые не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

Именно поэтому сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось уволить нашим военным . В то же время подчеркнула, что ВСУ продвигаются, и люди на освобожденных территориях искренне благодарны нашим военным.

Наталья Гуменюк также добавила, что пока идет военная операция, она призывает абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют.

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