В частности, в Херсонской области отмечено увеличение интенсивности случаев фосфорных ударов захватчиков. Об этом сообщили в оперативной группировке войск "Каховка" 24 июня.

Читайте также Долгожданные HIMARS в действии: журналист показал боевое применение системы

Обстрелы оккупантами Херсона запрещенными боеприпасами

В ОУВ "Каховка" подчеркнули, что Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов с фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности. Впрочем, населенные пункты Херсонской области все чаще подвергаются враждебным обстрелам фосфорными боеприпасами – страдают невинные жители , которые по определенным причинам не имеют возможности покинуть собственные дома и вынуждены оставаться и скрываться от обстрелов врага.

Фосфор, содержащийся в таких боеприпасах русских оккупантов, вызывает не просто ожоги, а глубокие раны. Вещество поражает кости и приводит к омертвению ткани, и спастись от удара фосфором почти невозможно.

Отмечается, что местные жители Херсонской области вынуждены жить в постоянном страхе, ведь не знают, когда снова в их дом может "прилететь" запрещенный международными конвенциями снаряд.

​Последствия обстрелов российскими оккупантами Херсонщины фосфорными боеприпасами / Фото оперативная группировка войск "Каховка"

К слову, еще с начала полномасштабного вторжения России стали появляться доказательства того, что кафиры применяют на территории Украины запрещенное оружие. Русские неоднократно и целенаправленно обстреливали кассетными и фосфорными боеприпасами обычные жилые кварталы почти по всей линии фронта. Из недавнего:

По Юнаковской общине Сумской захватчики уготовили из "Градов", и при этом применили фосфорные боеприпасы .

В Харьковской области, в районе населенного пункта Черкасские Тишки, также зафиксированы вражеские удары фосфором .

В Донецкой области также подтверждено применение врагом запрещенных боеприпасов. По пляжу во Временном Яру россияне ударили кассетными боеприпасами , в результате чего 1 человек погиб, а 11 получили ранения, 6 из них – дети.

Что делать, если вы попали под фосфорную бомбардировку

Ни в коем случае не прикасайтесь к пораженным участкам. Окуньте, обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где видите капли фосфора.

Как можно скорее избавьтесь от одежды, на которую попали частицы фосфора – это нужно делать осторожно, без контакта с опасным веществом, лучше всего – непосредственно в воде.

По возможности промойте пораженные участки кожи содовым раствором – на один стакан воды нужно добавить одну чайную ложку соды. Из пораженной кожи, смоченной содовым раствором или водой, устраните видимые участки фосфора – неострым предметом или пинцетом.

Также следует закрыть ожоги влажными повязками, пропитанными физраствором, если есть такая возможность, чтобы предотвратить повторное возгорание вещества.

Не используйте вату и перекись водорода.

Обратите внимание – Россия вовлекает в войну пилотов-вагнеровцев: смотрите видео