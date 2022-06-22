Известно, что россияне обстреляли озеро Золотая Рыбка в пределах города. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко 22 июня.

Обратите внимание Россияне пытались штурмовать Углегорскую ТЭС: украинские воины отразили наступление

В результате обстрела пострадали шестеро детей

Шесть раненых детей — следствие вчерашнего обстрела Временного Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка. По предварительной информации использовали кассетные снаряды.

– пишет Кириленко.

Всего в результате кассетного обстрела погиб 1 человек. Еще 11 человек получили ранения.

Последствия вражеских обстрелов кассетными боеприпасами Временного Яра / Фото Павла Кириленко

"Это еще одно военное преступление россиян на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!" – подчеркивает глава Донецкой ОВА.

Россия убивает многих украинских детей

В Офисе генпрокурора 22 июня сообщили, что Россия убила уже 324 ребенка в Украине. Общее количество пострадавших несовершеннолетних почти достигло 1 тысячи человек. Ранены, в частности, по меньшей мере 592 ребенка.

Цифры могут быть значительно больше, ведь в местах ведения активных боевых действий и на оккупированных территориях узнать о потерях пока невозможно.

Больше детей пострадало в Донецкой и Харьковской областях. Многие жертвы также в Киевской, Черниговской, Луганской и Николаевской.

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

Северодонецк остается под прицелом врага. Цель оккупантов – полностью захватить город и блокировать подразделения Сил обороны в районах Боровского и Воронового. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в сторону Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг делает все, чтобы не допустить продвижение украинских военных. Он обстрелял районы Андреевки, Новодонецкого, Старой Украинки и Гуляйполя. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте: видео