Відомо, що росіяни обстріляли озеро Золота Рибка, що в межах міста. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 22 червня.

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Внаслідок обстрілу постраждали шестеро дітей

Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди.

– пише Кириленко.

Загалом внаслідок касетного обстрілу загинула 1 людина. Ще 11 осіб зазнали поранення.

Наслідки ворожого обстрілу касетними боєприпасами Часового Яру / Фото Павла Кириленка

"Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!" – наголошує голова Донецької ОВА.

Росія вбиває багато українських дітей

В Офісі генпрокурора 22 червня повідомили, що Росія вбила вже 324 дитини в Україні. Загальна кількість постраждалих неповнолітніх майже сягнула 1 тисячі. Поранено, зокрема, щонайменше 592 дитини.

Цифри можуть бути значно більшими, адже в місцях ведення активних бойових дій та на окупованих територіях дізнатись про втрати поки неможливо.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій та Харківській областях. Багато жертв є також в Київській, Чернігівській, Луганській та Миколаївській.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

Сєвєродонецьк залишається під прицілом ворога. Мета окупантів – повністю захопити місто та блокувати підрозділи Сил оборони в районах Борівського та Воронового. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти перегрупували війська. Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір'я відбили штурм в бік Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог робить все, щоб не допустити просування українських військових. Він обстріляв райони Андріївки, Новодонецького, Старої Українки та Гуляйполя. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

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