Так, благодаря успешным контрнаступательным действиям ВСУ на Южнобужском направлении часть сил врага оставила свои позиции . Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 24 июня.

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Успех ВСУ на Юге

По информации Генштаба, на Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои основные усилия на попытках удержать занятые ранее рубежи. Однако, по результатам успешных наступательных действий украинских подразделений, кафиры были вынуждены скрыться на одном из отрезков фронта на Юге.

Часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области,

– говорится в актуальном своде Генштаба ВСУ.