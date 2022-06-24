Новые "асвобадители" при этом нагло заселяются в дома местных жителей. Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг" по состоянию на 13.00 24 июня.

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Актуальная ситуация в Херсонской области

По информации ОК "Юг", в Херсонской области российские оккупанты применяют все имеющееся у них оружие , в результате чего во временно занятых ими населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры.

При этом в некоторых населенных пунктах российское командование провело ротацию личного состава оккупантов. Новоприбывшие захватчики дерзко вторгаются в дома местных жителей, которым удалось эвакуироваться, и поселяются там.

Во многих временно оккупированных общинах Херсонской области ситуация остается критической . В результате боевых действий села региона полупустые, а все школы, детские сады, больницы и т.д. – уничтожены или заминированы россиянами. Вместе с тем большинство местных предприятий и учреждений кафиры захватили, множество из них повреждены или также уничтожены.

Тем не менее, намерения оккупационной "власти" провести 11 сентября псевдореферендум, чтобы приобщиться к так называемому "единому дню голосования", когда в России будут проходить выборы, снова не имеют успеха и поддержки местного населения. Оккупанты не могут даже сформировать администрации на местах из-за тотального сопротивления херсонцев сотрудничать с ними,

– отметили в оперативном командовании региона.

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Что происходит на остальных территориях Юга

Отмечается, что противник продолжает вести боевые действия, преимущественно применяя тактику контрбатарейной борьбы и ракетных ударов по населенным пунктам в глубоком тылу Сил обороны на Юге.

ОК "Юг" от 24 июня: смотрите видео

На Николаевщине вечером 23 июня кафиры обстреляли село Новониколаевка, что в Первомайской общине – один человек погиб , а четверо получили ранения. Утром 24 июня россияне ударили по Николаеву и пригороду тяжелой ствольной артиллерией и, вероятно, ракетным комплексом "Точка-У" по направлению к Херсонщине.

В результате этого обстрела была повреждена территория и несколько авто местного гражданского автомобильного предприятия. Вместе с тем, пытаясь попасть в одну из телебашен, россияне уже традиционно ударили по уличной туалете .

К слову, в Черном море корабельная группировка флота врага продолжает без изменений своего состава блокировать судоходство и удерживать угрозу ракетных ударов на высоком уровне.

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