Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что если проанализировать общую картину, можно сказать, что с начала полномасштабной войны России украинские военные остановили "вторую армию мира".
Обратите внимание Оккупанты из-за потери боеспособности начали бежать из-под Славянска
Если мы возьмем сейчас начало Восточной операции, по некоторым направлениям они (российские войска – 24 канал) продвинулись там на 20 – 25 километров, это мизер, поверьте, с точки зрения тех преимуществ, которые у них были,
– говорит Смирнов.
Он отметил, что с первых дней враг существенно преобладал украинские силы, в частности, в тяжелом вооружении и личном составе. Но сейчас эта ситуация начинает выравниваться.
Когда ВСУ пойдут в контрнаступление
Общая картина, по мнению советника главы МВД, должна существенно измениться в конце августа – начале сентября. Тогда российские военные убедятся, их общество наконец-то поймет, что "спецоперация" пошла не по плану.
По его словам, по многим расчетам первые крупные поставки тяжелого вооружения от западных партнеров ожидаются в конце июля – начале августа. Тогда украинская армия станет серьезно вооружаться и увереннее совершать контрнаступление.
"Мы видим, что даже сейчас мы совершаем контрнаступление, при паритете с преимуществом врага. Мы совершаем успешные контрнаступления на Харьковском, а также на Южном направлениях. Мы освобождаем населенные пункты, в частности на Херсонщине и Запорожье", - напомнил Смирнов.
Когда же ВСУ получат более тяжелое вооружение, они начнут активно освобождать захваченные россиянами территории. Вражеским войскам останется только стоять на своих позициях и отступать.
И тогда начнется история. Сейчас они еще могут продавать определенную победу (российскому обществу – 24 канал), а потом они уже не смогут продавать ее,
– подытожил Ростислав Смирнов.
Советник министра внутренних дел Смирнов рассказал о том, когда будет активное контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ
- Оккупанты уже и сами начали готовиться к контрнаступлению украинских военных, понимая, что жить здесь и устанавливать свои правила надолго им здесь не дадут. Однако делают это в собственных традициях – низменно и цинично.
- Так, во временно оккупированном Мариуполе россияне строят фортификационные сооружения под видом жилых домов в северо-западной части города, откуда и может происходить наше контрнаступление. За сооружениями они роют окопы и размещают технику. Кроме того, они не выпускают из города гражданских, чтобы впоследствии прикрываться ими как живым щитом.
- К приходу Вооруженных Сил Украины враг готовится и в Херсоне . Оккупанты строят укрепления на окраинах города и промышленных базах, готовятся к уличным боям в самом Херсоне. Из-за такой перспективы жителей города и области призвали эвакуироваться при первой возможности даже из-за временно оккупированного Крыма – это не считать нарушением законодательства.