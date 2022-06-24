По данным источников 24 канала в разведке, 16 отдельная бригада специального назначения вооруженных сил России убегает из-под Славянска.

Важно Буданов ответил, пытаются ли российские разведчики связаться с украинскими

Источники в разведке утверждают, что причина тому – потеря боеспособности.

Потери врага в Украине

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 34 530 российских оккупантов. Только за последние сутки защитники уничтожили 100 россиян.

Потери в технике составляют

танков – 1 507 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 3 637 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 753 (+3) единиц,

Реактивные системы залпового огня – 241 (+1) единица,

средств противовоздушной обороны – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 единицы,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5) единиц,

специальной техники – 60 единиц.

В разведке Великобритании отметили, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях на войне против Украины. Боевики "ДНР" уже сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных. Общие потери боевиков Донбасса составляют более 10 тысяч бойцов. Речь идет о 8 897 раненых, а также 2 128 "двухсотых". Такие цифры приводили в самой ДНР 16 июня.

В разведке напоминают, что последние данные о потерях России в войне против Украины были озвучены еще 25 марта. Тогда в Кремле сообщили о 1351 своем ликвидированном военном. Заметим, что в тот момент данные Генштаба ВСУ свидетельствовали о 16 тысячах уничтоженных оккупантов.

России не хватает пилотов

На днях украинские защитники с помощью ПЗРК "Игла" сбили российский самолет, за штурвалом которого был наемник ПВК "Вагнер". Это свидетельствует о том, что у страны-агрессора не хватает экипажа. Такое мнение озвучили в разведке Великобритании. Там добавили, что пилот признался, что был бывшим майором ВВС России, устроившимся на работу в качестве военного подрядчика ПВК "Вагнер".

К тому же, во время выполнения своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты Вагнера являются старшими моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют вагнеровцам современное оборудование для авионики", – предположили разведчики.