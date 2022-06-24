Такое мнение озвучили в разведке Великобритании. Там добавили, что пилот признался, что был бывшим майором ВВС России, устроившимся на работу в качестве военного подрядчика ППК "Вагнер".
Важно Полетал только 3 дня и встретился с украинской "Иглой": СБУ допрашивает воевавшего за Россию вагнеровца.
Он выполнял несколько задач во время конфликта. Разведчики предположили, что использование отставного персонала для выполнения миссий в Украине указывает на то, что российские ВВС предположительно пытаются поддержать вторжение достаточным количеством экипажа.
Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала России и его боевых потерь,
– добавили в разведке.
Сообщается, что в ходе своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование.
"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты Вагнера являются старшими моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют Вагнеру современное оборудование для авионики", – предположили разведчики.
Где сейчас вагнеровець, воевавший против Украины
По данным сотрудников Службы безопасности Украины, первый боевой вылет оккупант совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Его самолет сбили украинские защитники из ПЗРК "Игла".
После этого он попал в плен ВСУ. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. Оккупант пытается оправдываться и говорит, что говорилось только о нанесении ударов "по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силе противника".
Наемники в Украине
Кроме него, на российских истребителях стоимостью свыше 10 миллионов долларов летают также другие наемники, а не кадровые летчики вооруженных сил страны-агрессорки. Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы.
Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу по оказанию помощи квазиреспубликам Донбасса", а боевые вылеты - "частными задачами".
Заметим, что в Мелитополе, временно оккупированном силами врага, заметили сирийских наемников. Они находятся на территории военного аэродрома. Сирийцы одеты в форму русской армии.