Об этом пишут местные СМИ с ссылкой на жителей Мелитополя. Люди видели сирийских наемников в авиагородке.

Ранее Контратаки ВСУ под Херсоном и в Запорожье успешны, – ISW

На аэродроме горело здание

Также журналисты сообщили, что ночь с 16 на 17 июня оказалась для мелитопольцев в прямом жарком значении. На аэродроме горело здание. Что именно было причиной возгорания – неизвестно. Есть две версии – либо халатность русских военных, либо работа местных партизан.

Мэр Мелитополя заявлял о приближении ВСУ к городу

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров поделился хорошими новостями об успехах ВСУ. Он отметил, что украинские военные продвинулись на 10 километров в Запорожском направлении. Похожая ситуация и в направлении Херсона. Так что Федоров уверен, что вскоре эти города будут деоккупированы.

Ранее Федоров говорил, что считает , что Мелитополь и другие оккупированные города будут увольняться почти одновременно. Есть потребность делать это как можно скорее, ведь россияне очень плохо относятся к местному населению.

Обратите внимание! Тем временем россияне развернули целый комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя. Враг активно пытается противодействовать разведке сил обороны.

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Россия раньше планировала привлекать сирийцев к войне:

Информация о том, что Россия планирует приобщить к войне на Украине наемников из Сирии, появилась еще весной. Конечно, их участие пропагандисты анонсировали исключительно как "добровольческую".

В конце мая СМИ написали, что из Сирии в Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам. Эти бомбы активно использовались для разрушения сирийских городов.

Также на войну в Украине массово опрокидывали российских военных, участвовавших в боевых действиях в Сирии. Впрочем, по данным украинской разведки, россияне менять место дислокации не желали.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка , Россия намеренно сдает свои позиции в Сирии, чтобы подбросить дрова в Украину.

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