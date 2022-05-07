Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Он отметил, что находящаяся в Сирии российская армия должна быть вовлечена в войны против Украины.
Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров (ничто не решающих) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарский,
– отметил Подоляк.
6 мая израильский специализированный сайт в области военной разведки Debkafile сообщил, что РФ выводит свои силы из Сирии для перекидывания в Украину. Военные источники издания заявили, что Россия передает базы, где находились ее силы, иранским военным из Корпуса стражей исламской революции и организации "Хезболла".
Россия выводит своих наемников в Ливии
Еще в конце апреля в России на фоне огромных потерь и провала в войне против Украины решили вывозить своих наемников из Ливии. Есть угроза, что российские оккупанты перебросят эти силы в Украину. Financial Times со ссылкой на западные и восточные источники утверждали, что Россия начала вывозить из Ливии бойцов ППК "Вагнера" и сирийских наемников.
Ранее было известно, что из Ливии вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев. Еще около 5 тысяч наемников остаются в африканской стране. Журналисты Financial Times отмечают, что Россия не собиралась выводить свои силы из Ливии. К этому шагу Кремлю пришлось прибегнуть из-за отсутствия успехов в войне в Украине.
Заметим, что на 7 мая они уже достигли 25 100 солдат из личного состава врага. Потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 25 100 человек;
- танков – 1122 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 713 единиц;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 84 единицы;
- реактивные системы залпового огня – 172 единицы;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1934 единиц;
- кораблей и катеров – 11 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 341 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 90 единиц.
Только за последние сутки нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники.
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