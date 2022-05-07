Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что находящаяся в Сирии российская армия должна быть вовлечена в войны против Украины.

Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров (ничто не решающих) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарский,

– отметил Подоляк.

6 мая израильский специализированный сайт в области военной разведки Debkafile сообщил, что РФ выводит свои силы из Сирии для перекидывания в Украину. Военные источники издания заявили, что Россия передает базы, где находились ее силы, иранским военным из Корпуса стражей исламской революции и организации "Хезболла".

Россия выводит своих наемников в Ливии

Еще в конце апреля в России на фоне огромных потерь и провала в войне против Украины решили вывозить своих наемников из Ливии. Есть угроза, что российские оккупанты перебросят эти силы в Украину. Financial Times со ссылкой на западные и восточные источники утверждали, что Россия начала вывозить из Ливии бойцов ППК "Вагнера" и сирийских наемников.

Ранее было известно, что из Ливии вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев. Еще около 5 тысяч наемников остаются в африканской стране. Журналисты Financial Times отмечают, что Россия не собиралась выводить свои силы из Ливии. К этому шагу Кремлю пришлось прибегнуть из-за отсутствия успехов в войне в Украине.

Заметим, что на 7 мая они уже достигли 25 100 солдат из личного состава врага. Потери россиян выглядят следующим образом:

личного состава – около 25 100 человек;

танков – 1122 единицы;

боевых бронированных машин – 2 713 единиц;

артиллерийских систем – 509 единиц;

средств противовоздушной обороны – 84 единицы;

реактивные системы залпового огня – 172 единицы;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1934 единиц;

кораблей и катеров – 11 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 341 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Только за последние сутки нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники.