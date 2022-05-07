Таку думку озвучив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він зазначив, що російська армія, яка перебуває у Сирії, має бути залучена у війн проти України.

Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський,

– зазначив Подоляк.

6 травня ізраїльський спеціалізований сайт в галузі військової розвідки Debkafile повідомив, що РФ виводить свої сили із Сирії для перекидання в Україну. Військові джерела видання заявили, що Росія передає бази, де знаходилися її сили, іранським військовим із Корпусу вартових ісламської революції та організації "Хезболла".

Росія виводить своїх найманців у Лівії

Ще наприкінці квітня у Росії на тлі величезних втрат та провалу у війні проти України вирішили вивозити своїх найманців з Лівії. Існує загроза, що російські окупанти перекинуть ці сили до України. Financial Times з посиланням на західні та східні джерела стверджували, що Росія почала вивозити з Лівії бійців ПВК "Вагнера" і сирійських найманців.

Раніше було відомо, що з Лівії вивезли приблизно 200 росіян і тисячі сирійців. Ще майже 5 тисяч найманців залишаються в африканській країні. Журналісти Financial Times зазначають, що Росія не планувала виводити свої сили з Лівії. До цього кроку Кремлю довелося вдатися через відсутність успіхів у війні в Україні.

Зауважимо, що станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 солдатів з особового складу ворога. Втрати росіян виглядають наступним чином:

особового складу – близько 25 100 осіб;

танків – 1 122 одиниці;

бойових броньованих машин – 2 713 одиниць;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 84 одиниці;

реактивні системи залпового вогню – 172 одиниці;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 934 одиниць;

кораблів та катерів – 11 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Лише за останню добу нашим Збройним Силам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів та понищити чимало техніки.