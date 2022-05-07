Що саме росіяни верзуть про "агресію Польщі" і чому ця тема палає останнім часом – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

До теми Зеленський зідзвонився з Дудою: пропонує йому виступити у Раді

Миротворча Польща

Від початку нападу Росії на Україну польська влада обрала чітку позицію – агресор має припинити війну, звільнити захоплені території та отримати покарання за свої невмотивовані дії.

Крім того, Польща активно просувала ідею миротворчої місії в Україні. Першим про це заявив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський:

Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ.

Качинський сказав це 15 березня після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. А вже наступного дня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.

Такі узгоджені та швидкі дії свідчать про те, що слова Качинського були не просто "поривом душі" після емоційної зустрічі з Зеленським, а польська влада розробляла миротворчу ідею заздалегідь.

Я представив проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як сформувати миротворчу місію в Україні, – cказав Блащак після зустрічі міністрів оборони НАТО. – Нагадаю, що така місія виконується в Косові. Звісно, ​​це непросто, це питання буде обговорюватися, але воно поставлене.



Польща пропонувала НАТО ввести в Україну миротворців / Фото з архіву 24 каналу

17 березня тему продовжив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Він пояснив, що мова йде "не про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією":

Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами.

Мюллер додав, що саме такий проєкт Польща представить на позачерговому саміті НАТО і на засіданні Європейської ради в кінці березня.

Польща пропонувала проведення такої собі "безконфліктної місії" зі зрозумілих причин – її партнери по Альянсу взагалі виступали проти втручання в російсько-українську війну через побоювання, що вона переросте в бойовий конфлікт НАТО і РФ – тобто фактично у Третю світову.

Хамський контрудар Лаврова

Миротворча активність Польщі дуже не сподобалася Росії.

19 березня міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров з традиційним для нього хамством прокоментував ідею польської влади.

Це демагогія, і НАТО зрозуміє, що вони повинні бути реалістичними, – сказав Лавров. – Не виключаю, що якби це рішення було ухвалене, більшість миротворчих сил прийшла б з Польщі, і вона взяла б під свій контроль Західну Україну.

І далі недипломатичний дипломат додав: "В такому випадку поляки затрималися б там надовго, і, можливо, це і є метою плану".

Фейк від розвідника



Наришкін – вірний посіпака Путіна / Фото Дума

Поляки не змогли достукатися до партнерів по НАТО – ще до саміту ідея про миротворчу місію "померла, так і не народившись". Альянс не відправлятиме солдат в Україну – і найближчим часом ця слабка доктрина не зміниться.

Тим не менше, Росія продовжила годувати світ своїми недолугими антипольськими байками.

28 квітня директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, буцімто з’явилися нові дані про плани Польщі захопити західні регіони України. Тепер без НАТО, але за сприяння… США.

Схема Наришкіна наступна:

Польща вводить війська на захід України як миротворець

Це буде не місія НАТО, але до Польщі можуть долучитися інші країни

Серед інших не буде США, але Білий Дім дав добро на таку операцію

Польща візьме під контроль спочатку стратегічні об'єкти на заході України, а потім і всі території, які колись їй належали

Україна розколеться, і ті території стануть фактично польськими

Откровення російського розвідника були настільки інтригуюче детальними, що їх переоповіли не лише кремлівські медіа (робота у них така), а й багато серйозних закордонних видань.

Але Польща і Україна спокійно відреагували на "сенсацію", дружно заявивши, що це чергова брехня країни-агресора.

Цікаво, що вкид Наришкіна відбувся за день до брифінгу Володимира Зеленського для польських ЗМІ в Києві. "Совпадєніє? " – як казав колись еталон російської пропаганди.

Польські журналісти, звісно, поцікавилися думкою Президента України.

Російські новини – це свого роду інформаційні ракети, які мають на меті викликати паніку, – сказав Зеленський.

І додав, що йому немає коли думати над словами російських політиків, які регулярно повторюють пропагандистську інформацію про можливість захоплення Польщею західних регіонів України.

Польща про дружбу – Росія про загрози

Спокійна реакція Варшави і Києва лише розпалила Москву. Не минуло й тижня, як полетіли нові "інформаційні ракети" – від згаданих на початку статті Пєскова і Медведєва.

Цього разу Росія спробувала причепитися до слів президента Польщі Анджея Дуди у промові 3 травня з нагоди 231-річчя ухвалення конституції Польщі. Він жорстко засудив агресію РФ і дуже багато та тепло говорив про Україну. Зокрема, ось що сказав про побудову добросусідських стосунків між країнами:

Я твердо вірю, що ми можемо це зробити (побудувати добросусідські стосунки – Прим. 24). Що так само, як ми змогли прийняти наших сусідів, ми зможемо захистити їх, щоб коли війна закінчиться, вони могли повернутися до своїх будинків, і ми могли допомогти їм у роботі з відновлення України. Вільної, суверенної і незалежної України, яка, я сподіваюся, буде на десятиліття, а може, дай боже, на століття братньою для Польщі державою. І як, сподіваюся, пророчо сказав Зеленський: між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону фактично не буде. Що ми житимемо разом на цій землі, будуючи і відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дасть змогу відбивати будь-яку небезпеку або будь-яку можливу загрозу.

Сильні та емоційні слова відповідального політика.

Якою була реакція Росії?



Рупори Кремля Пєсков і Лавров / Фото ТАСС

Речник президента РФ Дмитро Пєсков з якогось дива заявив, що Польща буцімто – загроза для територіальній цілісності України.

Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці – вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою.І те, що для територіальної цілісності України з Польщі може бути загроза, – це очевидні факти, – ляпнув Пєсков.

Медведєва "понесло"

Але навіть цього маестро плести дурниці переплюнув заступник голови Ради безпеки і експрезидент РФ Дмитро Медведєв. У своєму блозі він написав:

Польський президент Анджей Дуда офіційно визнав територіальні претензії до України. Маски зірвано. Він заявив, що між Польщею та Україною на десятиліття, а то й століття більше не буде кордону...

Тобто Дуда процитував слова Зеленського про "не буде кордону" (які, до речі наш президент, говорив неодноразово) і таким чином "визнав територіальні претензії"? Логічно!

А далі "Остапа зовсім понесло". Ось вибрані цитати зі словесного сміття Медвєдєва:

"Західна Україна буде для спраглої до повернення земель Польщі бажаним надбанням. Звичайно, під завісою гарних слів про вічне братерство..."

"Йдеться про фактичну анексію Польщею Західної України. Ґрунт промацується повільно, але точно..."

"Завдання просте – повернути омріяні історичні землі, прикриваючись агресивною антиросійською риторикою та брехливими мантрами про спільне щастя з "безмежною" Україною…"

"Це яку хвору уяву треба мати, щоб написати таку маячню?" – скажете ви. Але не поспішайте з висновками…

Реінкарнація Жиріновського

На словеса Медведєва поки що відреагував лише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Як завжди – коротко, тонко та іронічно.

Дух Жиріновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща – великий друг, союзник і партнер України. Варшава не ніж у спину встромляє, як Рф, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як , – написав Подоляк у твіттері.

Чомусь є передчуття, що реакції Польщі не буде взагалі. Для солідної європейської країни відповідати на таке, мабуть, не варто. Хоча…

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Зомбування росіян і відволікання уваги

А тепер власне – про маячню.

Михайло Подоляк влучно порівняв Медведєва з недавно померлим Володимиром Жиріновським, якого відкрито називали "політичним блазнем". Але крім того, він був своєрідним "тестовим речником Кремля". Простими словами – якщо влада хотіла зробити інформаційний вкид чи "перевірити температуру в російській палаті" щодо якоїсь політичної теми, то на всіх екранах "нєоб’ятной" з’являвся Жириновський і починав про це говорити. Як правило – юродиво, непристойно, з дурними жартами, часто – істерично. Так з’являлися ескапади на кшталт:

"треба розбомбити Україну"

"всі колишні республіки СРСР заберемо в Росію"

"повернемо ракети на Кубу"

"теракти в Європі вигідні нам"

В цивілізованому світі на хамського балакуна не зважали. Зате в РФ влада його цінувала і тримала на політичному олімпі, а в народі говорили: "Що в Кремля у голові, то у Жирика на язиці".



Медведєв у всьому наслідує Путіна / Фото ТАСС

Коли Жиріновський почив навіки, його місію підхопив Медведєв. В баштах Кремля вирішили, що на посту заступника голови Ради безпеки він все рівно нічого не робить – все вирішує Путін, то хай байки розказує. Саме тому останнім часом Медведєва прорвало – він у стилі Жиріновського почав поливати всіх і вся: НАТО, США, Швецію з Фінляндією, порівняв Бундестаг з нацистами… Україна постійно в нього на язиці…

Тепер "дісталося" Польщі. Хоча насправді – в першу чергу, це гра проти України. Кремль продовжує стару пісню – буцімто такої країни немає (пам’ятаєте епатажний вислів Путіна), що Україна зібрана з частин інших держав, які хочуть повернути своє, що Україна слабка і не заслуговує на самостійність…

Про це підтекстом торочить Медведєв у своєму блозі, який розтиражували сотні російських медіа. А "глубінні" люди з промитими мізками дружно кивають головами – "значить, правильно робить Путін, атакуючи Україну, треба забрати своє, бо інакше туди прийде Польща, НАТО…" Ці наративи Росія просуває давно і в різних побрехеньках – тепер через "польське питання".

Але є ще одна ідея, яку Кремль намагається втілити в життя. Звинувачуючи Польщу в агресивних намірах, РФ відволікає увагу від своєї агресії в Україні. Саме тому останнім часом до мікрофонів все частіше вилазять оці всі наришкіни, лаврови, пєскови і медвєдєви. І продовження буде – не сумнівайтеся.

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