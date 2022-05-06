Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України, наголосивши, що нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і міжнародні перевізники.

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Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом: що відомо

Як зазначили у Міністерстві інфраструктури України, ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Тому головне завдання українського уряду – повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для тимчасового розв'язання цієї проблеми.

У відомстві додали, що нові правила набрали чинності із 6 травня та закликали перевізників скористатися їхніми перевагами.

Тим часом представник відомства висловив вдячність колегам та розповів про наступні кроки. Зокрема, про ініціативу спрощення вантажних перевезень та створення максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів.

Вдячний польській стороні за конструктивну роботу,

– прокоментував результати переговорів міністр інфраструктури Александр Кубраков.

Як працює бездозвільне перевезення пального

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію. Зробити це можна, скориставшися формою за посиланням.

Заповнити форму потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Міністерство інфраструктури нагадало, що у квітні Україна та Польща домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Зокрема, сторони створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом.

Дефіцит пального в Україні: коротко

З кінця квітня в Україні виникла проблема із дефіцитом пального. Уряд спробував підняти ціни, проте це не допомогло розв'язати проблему.

Через нестачу бензину та дизпалива окремі мережі АЗС ввели обмеження. Згідно із нововведенням, водії змогли отримувати від 5 до 30 літрів палива в одні руки.

У середу, 4 травня, на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад, уряд підняв питання дефіциту пального. За результатами зустрічі, було прийняте рішення вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю.

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