Про це 24 каналу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. За його словами, загалом ситуація з паливом у столиці така ж, як і по всій території України.

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"Зараз справді є проблема з нафтопродуктами – це стосується дизельного палива та бензину. Водночас на заправках він є, але мережі відпускають не більше 10 – 20 літрів на руки", – зауважив Поворозник.

Проблема з паливом зникне

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була схожа ситуація з дефіцитом харчів. Тоді такі ж черги були в продуктових магазинах.

Утім, мережам спільно з представниками влади вдалось налагодити постачання їжі та збити цей ажіотаж. Після цього все налаштувалось. На його думку, теж саме буде з нафтопродуктами.

Я абсолютно переконаний, що буквально за 5 – 7 днів проблема з паливом зникне,

– заявив Поворозник.

Причини нестачі палива

Заступник голови КМДА назвав причини нестачі палива. По-перше, це розбомблені Росією сховища нафтопродуктів. По-друге, зміна місць їхнього постачання в Україну.

Ні для кого не є секретом, що в Україні в довоєнний час 80% – 90% складали білоруські бензин та дизпаливо,

– зазначив Поворозник.

За його словами, зараз це все змінюється. Він наголосив, що трейдери справляються, однак для цього потрібен час.

Влада працює над проблемою

Поворозник також додав, що зараз український уряд передбачає стратегічні напрямки. Тому ухвалить всі відповідні рішення, аби бензин на заправках з'явився.

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"Хочу зауважити, що в нас зник бензин, але не зникла платоспроможність. Люди готові платити за пальне, якщо воно їм потрібно", – зазначив Поворозник.

Забезпечення Києва

Крім того, заступник голови КМДА підкреслив, що для підтримки життєдіяльності – Київ пальним забезпечений. За його словами, влада з початку повномасштабного вторгнення створили необхідні запаси.

Водночас Поворозник додав, що у столиці справно функціонує громадський транспорт. Саме тому проблем із переміщенням по місту немає.

Дефіцит пального в Україні: останнє

Протягом останніх тижнів в Україні посилилась проблема з дефіцитом пального. Зараз уряд планує підняти ціни на нього, однак ймовірно це не розв'яже проблему.

У зв'язку із нестачею бензину та дизпалива великі мережі АЗС ввели обмеження. Мовиться про купівлю лише від 5 до 30 літрів палива в одні руки, залежно від умов мережі.

У середу, 4 травня, на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання дефіциту пального. За результатами зустрічі, уряд пообіцяв вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю.

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