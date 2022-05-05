Такі невеликі перепони роблять для того, аби якомога більше людей, які цього справді потребують, отримали пальне. Про це 24 каналу сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Увага Дефіцит пального в Україні: коли ситуація стабілізується

За його словами, якщо зараз дозволити вільний продаж пального, то заправки спустошать за годину.

"Мені сьогодні один директор великої мережі розповідав, що люди їздять з 200-літровими порожніми діжками на заправки. Однак навіть не думають, як їх можна буде забрати", – зазначив Куюн.

Тобто спрацьовує людський фактор.

Головне про дефіцит пального

Останніми днями на АЗС України трапився дефіцит пального. Однак експерти переконані, що для важливих категорій суспільства – армії та бізнесу, який постачає товари – пального вистачить.

29 квітня у Міністерстві економіки повідомили, що дефіцит зникне за тиждень. Однак ціна на пальне може зрости.

В Мінекономіки ще 29 квітня запевнили, що вже за тиждень проблему з дефіцитом розв'яжуть, хоч ціни трохи й зростуть. Водночас експерти вважають, що на розв'язання проблеми піде більше часу.

За оцінками Консалтингової групи А-95, для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць. Тобто вже до червня 2022 року ситуація із пальним буде кращою.

В уряді теж обіцяють вже найближчим часом вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю. Постійна співпраця з партнерами, щоб розв'язати цю проблему з дефіцитом пального, триває.

Зауважимо, що Україна постачає пальне переважно з Польщі, Румунії та Словаччини. Однак нещодавно серед імпортерів з'явилися і країни Західної Європи, які раніше не постачали нам нафту.