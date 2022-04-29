Про це в ефірі 24 каналу сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він зазначив, що така нова логістика витискає ресурси, які мають автозаправні станції.

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"Вони порахували, що возити немає сенсу або він невеликий. Хтось привіз, але здебільшого люди утрималися й не завозили. Тому ринок за цей час зменшився", – сказав Куюн.

Немає мінімальної рентабельності

За словами експерта, уряд не планує повністю відпускати ціну на паливо. Є побоювання, що ціна злетить, але це також не розв'яже проблему з постачанням.

Навіть якщо поставити 100 гривень за літр, то бензин не з'явиться. Його просто немає. Його ніхто не привіз. Якби 100 гривень поставили, на початку місяця, то він би сьогодні був, але зараз ситуація потребує часу,

– сказав Куюн.

Він додав, що ціна зараз нічого не вирішить – хоч бензин буде, але його все одно ніхто не купуватиме, бо дуже дорого. Куюн зазначив, що Кабмін може схилятись до думки про корегування формули. Тобто закласти більше витрат на логістику і зробити це постачання з мінімальною рентабельністю. Також є план уряду щодо допомоги ринку транспорту в переговорах з європейськими колегами.

"Сьогодні гуртові партії, якщо ми купуємо бензовоз дизельного палива, то він коштуватиме 44 гривні за літр, а дозволена урядом ціна – 40,5 гривень. Тобто купуєш бензовоз за 46, ще 2 гривні – твої витрати на збут", – пояснив Куюн.

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