Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі 24 каналу.

До теми Пальне для ЗСУ в пріоритеті: киян закликали не пересуватися автівками без нагальної потреби

Армії пального вистачить

За його словами, армії та бізнесу пального вистачить.

Військові мають власні ресурси. Але, крім того, армія централізовано купує частину пального на всіх заправках України. Тому для такої категорії пальне завжди буде,

– заявив Сергій Куюн.

Він розповів, що як тільки залишки пального досягають визначеного рівня, то вільний продаж на заправках призупиняється. І тоді пальне випускається лише корпоративним клієнтам та "критичним споживачам".

Бізнес закупляє пальне окремо

Бізнес – це теж окрема категорія споживачів. Куюн наголосив, що такі компанії купують пальне по безготівковому рахунку, в них є контракти з мережами (заправок – 24 канал), де для них все зарезервовано.

"Тобто корпоративний сегмент також буде забезпечений і з пальним проблем немає. Хоча для них зараз будуть ліміти – наприклад, 100 літрів на день в одну машину. Але цього достатньо", – запевнив експерт.

Сергій Куюн додав, що Росія за час війни зруйнувала близько 20 українських нафтобаз, а також Кременчуцький нафтопереробний завод. "Це дестабілізувало ситуацію, тож зараз такі бази майже не використовують", – сказав він.

Сергій Куюн розповів про критичну ситуацію з бензином в Україні:



Яка ситуація з пальним та чи піднімуть ціни

До слова, пального, особливо бензину, стає все менше. Деякі мережі АЗС підвищили ціни на пальне, ігноруючи граничні межі від уряду. На багатьох АЗС вже ввели обмеження до 10 літрів на один бак.

Тож уряд готується підняти ціни на пальне через повернення податків. Зокрема, у Раді зареєстрували законопроєкт, який повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%).

Сергій Куюн каже, що це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. В такому разі бензин коштуватиме 45 гривень за літр (зараз 34,10 гривні), а дизельне пальне – 48 гривень за літр (38,70 гривні зараз). Яка зараз ситуація з пальним – читайте у статті.

Вас може зацікавити це відео – скільки Польща передала вже зброї Україні