Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире 24 канала.

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Армии горючего хватит

По его словам, армии и бизнесу горючего хватит.

У военных свои ресурсы. Но, кроме того, армия централизованно покупает часть горючего на всех заправках Украины. Поэтому для такой категории горючее всегда будет,

– заявил Сергей Куюн.

Он рассказал, что как только остатки горючего достигают определенного уровня, то свободная продажа на заправках приостанавливается. И тогда топливо выпускается только корпоративным клиентам и критическим потребителям.

Бизнес закупает горючее отдельно

Бизнес – это тоже отдельная категория потребителей. Куюн подчеркнул, что такие компании покупают горючее по безналичному счету, у них есть контракты с сетями (заправок – 24 канал), где для них все зарезервировано.

"То есть корпоративный сегмент также будет обеспечен и по горючим проблемам нет. Хотя для них сейчас будут лимиты – например, 100 литров в день в одну машину. Но этого достаточно", – заверил эксперт.

Сергей Куюн добавил, что Россия за время войны разрушила около 20 украинских нефтебаз , а также Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. "Это дестабилизировало ситуацию, поэтому сейчас такие базы почти не используют", – сказал он.

Сергей Куюн рассказал о критической ситуации с бензином в Украине:



Какая ситуация с горючим и поднимут ли цены

К слову, горючего, особенно бензина, становится все меньше. Некоторые сети АЗС повысили цены на горючее , игнорируя предельные границы от правительства. На многих АЗС уже были введены ограничения до 10 литров на один бак.

Поэтому правительство готовится поднять цены на горючее с помощью возвращения налогов. В частности, в Раде зарегистрировали законопроект, возвращающий акциз на топливо и НДС в размере 20% (сейчас 7%).

Сергей Куюн говорит, что это может поднять цены на 10 – 12 гривен за литр. В таком случае бензин будет стоить 45 гривен за литр (сейчас 34,10 гривны), а дизельное топливо – 48 гривен за литр (38,70 гривны сейчас). Какая сейчас ситуация с горючим – читайте в статье .

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