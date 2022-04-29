Тому мешканців столиці просять пам’ятати про потреби армії та захисників України. Громадський транспорт працює у Києві, тож за можливості просять користуватися саме ним.

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Транспортну мережу постійно розширюють для киян, щоб забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю.

Робота громадського транспорту

У Києві вже здійснюють перевезення 140 автобусів на 62 маршрутах, 70 трамваїв на 16 маршрутах, а також 77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Окрім цього, приватні перевізники також здійснюють перевезення киян на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів.

Графік роботи транспорту у Києві

Метро працює із 06:30 до 20:00, а наземний пасажирський транспорт – з 07:00 до 21:00.

Ситуація із пальним в Україні

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії Україні довелося повністю перелаштуватися на нові ринки постачання нафти та нафтопродуктів. Через це на АЗС відчувається дефіцит пального, а ціни перебувають на рекордних позначках.

Сьогодні Україна постачає пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти.

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