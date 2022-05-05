Хоча справи із дизелем зараз трохи кращі, ніж з бензином. Про це 24 каналу сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Увага Ціни зміняться, але бензин буде, – Корнієнко про дефіцит пального

Коли ситуація стабілізується

За попередніми оцінками, для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць. Куюн сподівається, що вже до червня 2022 року ситуація із пальним поліпшиться.

Сумніваюсь, що зникнуть обмеження, але буде вже не 5 – 10 літрів, а хоча б 20 – 30 літрів,

– сказав Куюн.

Поки все стане на свої місця, потрібно почекати трохи довше. Однак він впевнений, що навіть цього буде достатньо.

Що буде з цінами

Наразі собівартість пального становить приблизно понад 43 гривні. Тоді як уряд дозволяє АЗС продавати бензин від 36 гривень, а дизель – менш як по 41 гривні. Як вважає директор Консалтингової групи, ціни й далі будуть триматися на такому рівні.

Увага! Основною проблемою дефіциту різні енергетичні експерти називають держрегулювання від держави. Зараз вибір стоїть між прийнятими цінами, але з дефіцитом пального, та високими цінами з повними баками.

Дефіцит пального в Україні: що треба знати

Тимчасовий дефіцит пального спровокували дії російських окупантів. Мовиться про знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Тож багато АЗС зараз ввели обмеження на продаж пального через його дефіцит.

До слова. Які обмеження ввели найбільші АЗС – читайте за посиланням.