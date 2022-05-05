Хотя дела с дизелем сейчас немного лучше, чем с бензином. Об этом 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Внимание Цены изменятся, но бензин будет, – Корниенко о дефиците топлива

Когда ситуация стабилизируется

По их оценкам, для нормализации ситуации требуется примерно месяц. Он надеется, что уже к июню 2022 года ситуация с горючим будет лучше.

Сомневаюсь, что исчезнут ограничения, но будет уже не 5 – 10 литров, а хотя бы 20 – 30 литров,

– сказал Куюн.

Пока все станет на свои места, нужно подождать немного дольше. Однако он уверен, что даже этого будет достаточно.

Что будет с ценами

В настоящее время себестоимость топлива составляет примерно более 43 гривен. В то время как правительство позволяет АЗС продавать бензин от 36 гривен, а дизель – менее чем по 41 гривну. Как считает директор Консалтинговой групп, цены и дальше будут на таком уровне.

Внимание! Основной проблемой дефицита разные энергетические эксперты называют госрегулирование от государства. Сейчас выбор стоит между принятыми ценами, но с дефицитом топлива и высокими ценами с полными баками.

Дефицит горючего в Украине: что нужно знать

Временный дефицит горючего спровоцировали действия российских оккупантов. Речь идет об уничтожении мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Поэтому многие АЗС сейчас ввели ограничения на продажу топлива из-за его дефицита.

К слову. Какие ограничения ввели самые большие АЗС – читайте по ссылке.