Такие небольшие препятствия делают для того, чтобы как можно больше людей, нуждающихся в этом, получили горючее. Об этом 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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По его словам, если сейчас разрешить свободную продажу топлива, то заправки опустошат через час.

"Мне сегодня один директор большой сети рассказывал, что люди ездят с 200-литровыми пустыми бочками на заправки. Однако даже не думают, как их можно будет унести", – отметил Куюн.

То есть, срабатывает человеческий фактор.

Главное о дефиците топлива

Заметим, что Украина поставляет топливо преимущественно из Польши, Румынии и Словакии. Однако недавно среди импортеров появились и страны Западной Европы, ранее не поставлявшие нам нефть.