Такие небольшие препятствия делают для того, чтобы как можно больше людей, нуждающихся в этом, получили горючее. Об этом 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Внимание Дефицит горючего в Украине: когда ситуация стабилизируется
По его словам, если сейчас разрешить свободную продажу топлива, то заправки опустошат через час.
"Мне сегодня один директор большой сети рассказывал, что люди ездят с 200-литровыми пустыми бочками на заправки. Однако даже не думают, как их можно будет унести", – отметил Куюн.
То есть, срабатывает человеческий фактор.
Главное о дефиците топлива
- В последние дни на АЗС Украины произошел дефицит горючего. Однако эксперты убеждены, что для важных категорий общества – армии и бизнеса, поставляющего товары – горючего хватит.
- 29 апреля в Министерстве экономики сообщили, что дефицит исчезнет через неделю. Однако цена на горючее может возрасти.
- В Минэкономики еще 29 апреля заверили, что уже через неделю проблему с дефицитом решат, хотя цены немного и возрастут. В то же время эксперты считают, что на решение проблемы уйдет больше времени.
- По оценкам Консалтинговой группы А-95, для нормализации ситуации требуется примерно месяц. То есть уже к июню 2022 года ситуация с горючим будет лучше.
- В правительстве тоже обещают уже в ближайшее время вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля. Постоянное сотрудничество с партнерами, чтобы решить проблему с дефицитом топлива, продолжается.
Заметим, что Украина поставляет топливо преимущественно из Польши, Румынии и Словакии. Однако недавно среди импортеров появились и страны Западной Европы, ранее не поставлявшие нам нефть.