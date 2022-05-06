Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, подчеркнув, что новые правила уже вступили в силу и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и международные перевозчики.

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Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом: что известно

Как отметили в Министерстве инфраструктуры Украины, ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Поэтому главная задача украинского правительства – полная либерализация международных грузоперевозок для временного решения этой проблемы.

В ведомстве добавили, что новые правила вступили в силу с 6 мая и призвали перевозчиков воспользоваться их преимуществами.

Между тем, представитель ведомства выразил благодарность коллегам и рассказал о следующих шагах. В частности, об инициативе упрощения грузовых перевозок и создании максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов.

Благодарен польской стороне за конструктивную работу,

– прокомментировал результаты переговоров министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как работает безразрешительная перевозка горючего

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно, воспользовавшись формой по ссылке.

Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

Министерство инфраструктуры напомнило, что в апреле Украина и Польша договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу. В частности, стороны создадут совместное логистическое предприятие в ближайшее время.

Дефицит горючего в Украине: коротко