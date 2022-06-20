Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на жителів Мелітополя. Люди бачили сирійських найманців в авіамістечку.

Раніше Контратаки ЗСУ під Херсоном та на Запоріжжі є успішними, – ISW

На аеродромі горіла будівля

Також журналісти повідомили, що ніч з 16 на 17 червня виявилась для мелітопольців в прямому значенні спекотної. На аеродромі горіла будівля. Що саме було причиною займання – невідомо. Є 2 версії – або халатність російських військових, або робота місцевих партизан.

Мер Мелітополя заявляв про наближення ЗСУ до міста

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров поділився гарними новинами щодо успіхів ЗСУ. Він зазначив, що українські військові просунулись на 10 кілометрів на Запорізькому напрямку. Схожа ситуація і в напрямку Херсона. Отож Федоров впевнений, що незабаром ці міста будуть деокуповані.

Раніше Федоров казав, що вважає, що Мелітополь та інші окуповані міста звільнятимуть майже водночас. Є потреба робити це якнайшвидше, адже росіяни дуже погано ставляться до місцевого населення.

Зверніть увагу! Тим часом росіяни розгорнули цілий комплекс радіоелектронної боротьби в районі Мелітополя. Ворог активно намагається протидіяти розвідці Сил оборони.

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Росія раніше планувала залучати сирійців до війни:

Інформація про те, що Росія планує долучити до війни в Україні найманців з Сирії, з'явилась ще навесні. Звісно, їхню участь пропагандисти анонсували виключно як "добровольчу".

Наприкінці травня ЗМІ написали, що з Сирії в Росії прибули фахівці з бочкових бомб. Ці бомби активно використовували для руйнування сирійських міст.

Також на війну в Україні масово перекидали російських військових, які брали участь у бойових діях в Сирії. Втім, за даними української розвідки, росіяни міняти місце дислокації не хотіли.

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Росія навмисне здає свої позиції в Сирії, аби підкинути дрова в Україну.

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