По данным сотрудников Службы безопасности Украины, первый боевой вылет оккупант совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену.

Российский самолет в Белгородской области упал из-за самовольных действий экипажа, - журналист

Его самолет сбили украинские защитники из ПЗРК "Игла". После этого он попал в плен ВСУ. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. Оккупант пытается оправдываться и говорит, что говорилось только о нанесении ударов "по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силе противника".

Однако когда увидел на видео результаты ударов России по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он «внезапно» осознал, что это "неправильная и ненужная война",

– объяснили в СБУ.

Заметим, что в общей сложности пилот совершал по 1 – 2 боевых вылета в день.

Наемники в Украине

Кроме него, на российских истребителях стоимостью свыше 10 миллионов долларов летают также другие наемники, а не кадровые летчики вооруженных сил страны-агрессорки. Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы.

Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу по оказанию помощи квазиреспубликам Донбасса", а боевые вылеты - "частными задачами".

Заметим, что в Мелитополе, временно оккупированном силами врага, заметили сирийских наемников. Они находятся на территории военного аэродрома. Сирийцы одеты в форму русской армии.

Почему российская авиация показала плохие результаты в Украине

В разведке Великобритании заявили, что российские воздушные силы показали низкие результаты на войне в Украине . Все потому, что государство-агрессор не развивало инициативу среди пилотов. Россияне не способны последовательно обеспечивать воздушное превосходство. Это и повлияло на такой незначительный успех армии государства-агрессорки в Украине.

В России есть "впечатляющий список" относительно современных и боеспособных боевых самолетов. Однако военно-воздушные силы, вероятно, не смогли развить институционную культуру и навыки бойцов, чтобы вести более западный и современный стиль воздушной кампании.