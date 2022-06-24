За даними джерел 24 каналу у розвідці, 16 окрема бригада спеціального призначення збройних сил Росії втікає з-під Слов'янська.

Важливо Буданов відповів, чи намагаються російські розвідники зв'язатися з українськими

Джерела у розвідці стверджують, що причина цього – втрата боєздатності.

Втрати ворога в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 34530 російських окупантів. Лише впродовж останньої доби оборонці знищили 100 росіян.

Втрати у техніці становлять

танків – 1 507 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 637 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 753 (+3) одиниць,

Реактивні системи залпового вогню – 241 (+1) одиниця,

засобів протиповітряної оборони – 99 одиниць,

літаків – 216 одиниць,

гелікоптерів – 183 одиниці,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниць,

крилатих ракет – 137 одиниць,

кораблів та катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) одиниць,

спеціальної техніки – 60 одиниць.

У розвідці Великої Британії зауважили, що від кінця березня Росія замовчує свої втрати на війні проти України. Натомість бойовики "ДНР" уже повідомили про кілька тисяч своїх ліквідованих. Загальні втрати бойовиків Донеччини складають понад 10 тисяч бійців. Мовиться про 8 897 поранених, а також 2 128 "двохсотих". Такі цифри наводили у самій "ДНР" 16 червня.

У розвідці нагадують, що останні дані про втрати Росії у війні проти України озвучували ще 25 березня. Тоді у Кремлі повідомили про 1 351 свого ліквідованого військового. Зауважимо, що на той момент дані Генштабу ЗСУ свідчили про 16 тисяч знищених окупантів.

Росії не вистачає пілотів

Днями українські захисники за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський літак, за штурвалом якого був найманець ПВК "Вагнер". Це свідчить про те, що у країни-агресорки не вистачає екіпажу. Таку думку озвучили у розвідці Великої Британії. Там додали, що пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу як військовий підрядник ПВК "Вагнер".

До того ж під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання.

"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки Вагнера є старшими моделями Су-25 і що російські ВПС не надають вагнерівцям сучасне обладнання для авіоніки", – припустили розвідники.