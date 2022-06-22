Дані британської розвідки свідчать про те, що бойовики Донецької псевдореспубліки продовжують публікувати дані про власні втрати. Для цього фахівці навели статистику, озвучену 16 червня.

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Втрати бойовиків "ДНР" сягають десяти тисяч

Загальні втрати бойовиків Донеччини складають понад 10 тисяч бійців. Мовиться про 8 897 поранених, а також 2 128 "двохсотих". Такі цифри наводили у самій "ДНР" 16 червня.

У розвідці нагадують, що останні дані про втрати Росії у війні проти України озвучували ще 25 березня. Тоді у Кремлі повідомили про 1 351 свого ліквідованого військового. Зауважимо, що на той момент дані Генштабу ЗСУ свідчили про 16 тисяч знищених окупантів.

Зауважимо, що станом на сьогодні ця цифра уже подвоїлась. Наші захисники та захисниці вже ліквідували понад 34 тисячі загарбників, а також тисячі одиниць ворожої техніки.

34 тисячі окупантів поповнили лави "двохсотих"

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалось відправити на той світ 34 100 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога на фронті просто неможливо.

Водночас загарбники позбавляються своєї техніки. На брухт уже вдалось перетворити 1496 танків, 3606 бойових броньованих машин, 752 артилерійські системи, 239 реактивних систем залпового вогню, а також 98 одиниць засобів ППО.

Крім того, на балансі ворожої армії на 216 літаків, 181 гелікоптер, 611 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 крилатих ракет, 14 суден, 2537 автомобілів і автоцистерн, а також 59 одиниць спеціальної техніки менше.

Але шалені втрати не зупиняють окупантів. Вони продовжують намагатись брати штурмом усе нові й нові населені пункти. Місцями точаться запеклі бої не за міста та села, а буквально за будинки.

Загарбники спробували йти штурмом у напрямку Вуглегірської ТЕС. Але нашим військовим вдалось відбити наступ ворога. Крім того, бійцям країни-агресорки довелось відходити після намагання наступати у районі Молодіжного – Катеринівки.

Вкрай непростою залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. По-перше, там ворог щедро поливає вогнем усе, що навколо. По-друге, не полишає спроб встановити контроль над Сєвєродонецьком.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео