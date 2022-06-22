Данные британской разведки свидетельствуют о том, что боевики Донецкой псевдореспублики продолжают публиковать данные о собственных потерях. Для этого специалисты привели статистику, озвученную 16 июня.

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Потери боевиков "ДНР" достигают десяти тысяч

Общие потери боевиков Донбасса составляют более 10 тысяч бойцов. Речь идет о 8 897 раненых, а также 2 128 "двухсотых". Такие цифры приводили в самой ДНР 16 июня.

В разведке напоминают, что последние данные о потерях России в войне против Украины озвучивались еще 25 марта . Тогда в Кремле сообщили о 1351 своем ликвидированном военном. Заметим, что в тот момент данные Генштаба ВСУ свидетельствовали о 16 тысячах уничтоженных оккупантов.

Заметим, что на сегодняшний день эта цифра уже удвоилась. Наши защитники и защитницы уже ликвидировали более 34 тысяч захватчиков, а также тысячи единиц вражеской техники.

34 тысячи кафиров пополнили ряды "двухсотых"

С начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось отправить на тот свет 34 100 российских бойцов . Обратим внимание, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага на фронте просто невозможно.

В то же время захватчики лишаются своей техники. В металлолом уже удалось превратить 1496 танков, 3606 боевых бронированных машин, 752 артиллерийские системы, 239 реактивных систем залпового огня, а также 98 единиц средств ПВО.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 216 самолетов, 181 вертолет, 611 БпЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2537 автомобилей и автоцистерн, а также 59 единиц специальной техники меньше.

Но безумные потери не останавливают кафиров. Они продолжают пытаться штурмовать все новые и новые населенные пункты. Местами идут ожесточенные бои не за города и села, а буквально за дома.

Захватчики попытались идти штурмом в направлении Углегорской ТЭС . Но нашим военным удалось отразить наступление врага. Кроме того, бойцам страны-агрессорки пришлось отходить после попытки наступать в районе Молодежного – Екатериновки.

Крайне непростой остается ситуация на Северодонецком направлении. Во-первых, там враг щедро поливает огнем все вокруг. Во-вторых, не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео