За постройками кафиры вырывают окопы и располагают технику

Российские войска в Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Законный мариупольский мэр Вадим Бойченкр сообщил, что кафиры готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев как живой щит.

Живой щит, – Андрющенко объяснил, для чего кафиры начали строительство в Мариуполе

По его словам, работы продолжаются в северо-западной части Мариуполя, откуда может быть контрнаступление ВСУ. Местные жители рассказывают, что за сооружениями, которые строят россияне, войска агрессора вырывают окопы и располагают технику.

Цинические россияне не выпускают мирных людей из города, чтобы впоследствии прикрываться ими.

Без лишнего разглашения кафиры начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями кафиры сразу вырывают окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями,

– рассказал Вадим Бойченко.



Россияне строят фортификационные сооружения в Мариуполе / Фото мэрии Мариуполя.

Что известно о ситуации в Мариуполе

Вооруженные Силы Украины с начала полномасштабной войны держали оборону в Мариуполе, давая отпор врагу, значительно превосходившему в количестве. В мае украинским защитникам Мариуполя был приказан прекратить оборону и сохранить жизнь. Наши воины и тела погибших были эвакуированы на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

Россия уничтожила Мариуполь практически полностью: в городе гуманитарная катастрофа из-за проблем с водой и пищей. Также в городе фиксируют случаи холеры. По предварительным данным Мариупольского городского совета, в городе из-за российской агрессии погибли около 22 тысяч человек. Еще более 100 тысяч человек продолжают жить под оккупацией.

Недавно стало известно, что россияне опрокидывают силы из Мариуполя . Большие колонны российской техники покидают Мариуполь и Мариупольский район и направляются в направлении Бердянск – Пологи, что в Запорожской области.

Сообщалось, что кафиры выводят большинство военного контингента из Мариуполя. Город находится в руках местных коллаборантов, осуществляющих определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. Для охраны и обеспечения безопасности россиян в городе и за его пределами осталась часть российских военных .

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