Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Об этом он написал вечером 22 июня.

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Российские войска во временно оккупированном Мариуполе сменили тактику контроля передвижения. В частности, они:

  • демонтировали стационарные блокпосты;
  • зато оставили только контрольные пункты в районе мостов;
  • также враги чаще используют контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города. Одну из таких групп советник мэра Мариуполя показал на видео.

Советник мэра Мариуполя показал передвижение вражеской техники: смотрите видео

Петр Андрющенко объяснил, что враг меняет тактику из-за вывода большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта.

Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск.
– объяснил советник мэра.

Кафиры не хотят участвовать в войне

Петр Андрющенко объяснил, что настроения среди кафиров далеки от бравурных заявлений пропаганды. В частности, он объяснил:

  • среди врагов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно среди жителей Донбасса;
  • кафиры все чаще говорят о желании сдаться в плен, особенно после сообщения о переброске их в направлении боев в Запорожье.

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