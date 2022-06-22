Если когда-то "фильтрацию" нужно было проходить, чтобы уехать из города, то теперь – чтобы въехать. Об этом на брифинге заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко 22 июня, сообщает 24 канал.

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"Фильтрация" в Мариуполе продолжается

"Фильтрационные лагеря" работают. Для того чтобы сейчас попасть в Мариуполь, даже обычным людям, нужно пройти "фильтрацию",

– рассказал Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, россияне боятся, понимают, что в ближайшее время может быть деоккупация. Они готовятся к этому. Они напуганы, что в Мариуполь могут войти бойцы ССО или будет партизанская война. Несколько таких случаев уже есть, поэтому они боятся.

В городе людей очень тщательно проверяют. Справка, которую выдают кафиры во время "фильтрации", имеет термин. Потому проверку следует проходить часто.

"Фильтрационные центры" все работают, кафиры очень тщательно проверяют. Если ты уже получил спецсправку, то ее со временем нужно будет обновлять, то есть проходить дополнительную фильтрацию. Справка ведь имеет срок. Кому-то на 2 недели дают, кому-то в месяц,

– говорит мэр Мариуполя.

Российские захватчики обращаются с мариупольцами очень жестоко. Если они в ком-то из жителей усомнились, то сразу бросают его в тюрьму. "Суд" над человеком может занять несколько недель или месяцев. За это время людей допрашивают, дают им подписывать какие-то бумажки.

Самая большая и главная проблема, – советник мэра Мариуполя рассказал об основном дискомфорте горожан.

Тела защитников города-героя возвращают в Киев

22 июня стало известно, что еще 35 погибших героев , защищавших Мариуполь, привезли в Киев. Их распределят между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода. А уже со временем у родных будет возможность распознать военных. Эвакуация тел продолжается.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 июня: смотрите видео