Якщо колись "фільтрацію" треба було проходити, щоб виїхати з міста, то тепер, – щоб в'їхати. Про це під час брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко 22 червня, повідомляє 24 канал.

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"Фільтрація" в Маріуполі триває

"Фільтраційні табори" працюють. Для того, щоб зараз потрапити в Маріуполь, навіть звичайним людям, треба пройти "фільтрацію",

– розповів Вадим Бойченко.

За словами Бойченка, росіяни бояться, бо розуміють, що найближчим часом може бути деокупація. Вони готуються до цього. Вони налякані, що до Маріуполя можуть увійти бійці ССО чи буде партизанська війна. Декілька випадків таких уже є, тому вони бояться.

У місті людей дуже прискіпливо перевіряють. Довідка, яку видають окупанти під час "фільтрації", має термін. Тому перевірку слід проходити часто.

"Фільтраційні центри" всі працюють, окупанти дуже прискіпливо перевіряють. Якщо ти вже отримав спецдовідку, то її з часом треба буде поновлювати, тобто проходити додаткову фільтрацію. Адже довідка має термін. Комусь на 2 тижні дають, комусь на місяць,

– каже мер Маріуполя.

Російські загарбники поводяться з маріупольцями дуже жорстоко. Якщо вони в комусь із жителів засумнівалися, то одразу кидають його у в'язницю. "Суд" над людиною може тривати кілька тижнів чи місяців. За цей час людей допитують, дають їм підписувати якісь папірці.

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Тіла захисників міста-героя повертають до Києва

22 червня стало відомо, що ще 35 загиблих героїв, які захищали Маріуполь, привезли до Києва. Їх розподілять між моргами Київської обласної лікарні, Бучі та Вишгорода. А вже згодом рідні матимуть можливість розпізнати військових. Евакуація тіл триває досі.

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