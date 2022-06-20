Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в місті практично немає питної води, а в один з районів її взагалі не привозять.

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Питну воду розвозять раз на тиждень

Російські окупанти відновили водопостачання по трубах в частині міста. Ця вода – суто технічна. Петро Андрющенко наголосив, що її беруть з такого водосховища, з якого взагалі не можна вживати воду без попереднього очищення. А його немає.

Крім того, регулярні російські обстріли суттєво пошкодили систему водопостачання. У багатьох місцях вона вистрілює фонтанами черед дірки в трубах.

З питною водою ситуація ще гірша. Єдине джерело, де в Маріуполі брали питну, зараз обміліло через природні причини. Води стало настільки мало, що окупанти розвозять її по районах раз на тиждень. Як додає пан Андрющенко, є можливість придбати воду в бутлях за шалені гроші.

У Лівобережному районі взагалі катастрофа. Там немає ні технічної, ні питної води. Люди виживають, як тільки можуть.

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В місті наразі не працює каналізація. Російські окупанти нічого з цим не роблять і, переконаний Петро Андрющенко, дійдуть до критичного моменту, коли відходи просто підуть назовні.

Також там критична ситуація із потенційним поширенням холери та інших небезпечних хворіб. В місті +28 градусів, висока вологість і безліч трупів під завалами. Це все потрапляє у воду. Зі зрозумілих причин багато людей дотримуються гігієни на морі. А саме там можуть розповсюдитися небезпечні інфекції.

За словами Петра Андрющенка, росіяни свідомо нічого не роблять, щоб покращити ситуацію в місті. Їм банально не потрібно стільки людей. В окупантів такий підхід: скільки виживе – стільки виживе. До речі, жителям Росії вже говорили, що не потрібно робити додаткове щеплення проти холери.

Тобто ми розуміємо, що вони чують нас і розуміють загрозу (холери – 24 канал). Але ніхто нічого не робить. Це – свідоме знищення українців. Свідома політика зі зменшення кількості маріупольців. Бо їм стільки людей там не потрібно. Там чітко видно підхід: скільки виживе – стільки виживе, – наголосив Петро Андрющенко.

Яка ситуація в Маріуполі – розповідає Петро Андрющенко: дивіться відео

Нагадаємо, в Маріуполі вже почастішали звернення людей з симптомами холери та дизентерії. Щодня з такими проблемами у медичні заклади приходять близько 10 – 15 місцевих.