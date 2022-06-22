Про це повідомили "Репортери без кордонів" (RSF) у своєму розслідуванні. Вони понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна. На основі зібраної інформації та доказів, слідчі RSF змогли відновити події.

Увага Загинув український документаліст і фотограф Макс Левін

Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін і його друг, який був з ним, були страчені російськими військовими – ймовірно, після допитів і тортур, у день їх зникнення, 13 березня 2022 року,

– йдеться у розслідуванні.

Слідчі повернулись на місце, де 1 квітня було виявлено тіла Левіна та військовослужбовця Олексія Чернишова. У ході розслідування група нарахувала 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини.

Машина загиблих військового та журналіста / Фото RSF

Слідчі відновили перебіг подій дня вбивства

10 березня Максим Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, тож через 3 дні вирішив повернутись у цей район, щоб отримати кадри військового вторгнення Росії, які зафіксував безпілотник.

Левін вважав, що останні знімки, які він зробив, дуже важливі. Однак, на час повернення росіяни вже займали частину лісу. Йому не вдалося "забрати фотодокази" – росіяни стратили його та військового, який був з ним – Олексія Чернишова.

Максим Левін, ймовірно, був убитий одним або двома пострілами зблизька, а Чернишов міг бути спалений живцем – про це свідчать докази, зокрема розташування його тіла.

Репортери без кордонів заявили, що поблизу також виявили сліди перебування російських військових: упаковки продуктів харчування та пластикові столові прилади, які все ще можуть містити сліди ДНК.

За даними розслідувачів, вбивство могли скоїти військовослужбовцями 106 повітряно-десантної дивізії або бійцями спецназу. Командує 106 дивізією полковник Володимир Селіверстов.

RSF передала докази українській владі.

Коротко про загибель журналіста Левіна та військового Чернишова

13 березня Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, вирушив у Гуту Межигірську, щоб документувати наслідки російської агресії. Відтоді зв'язок з обома зник.

22 березня друг і колега Левіна Маркіян Лисейко повідомив про його зникнення.

Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

Максу Левіну було всього 40 років. Він співпрацював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор із багатьма українськими та міжнародними ЗМІ, зокрема Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua та Hromadske. Його фотографії публікували Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News та Радіо Свобода.

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