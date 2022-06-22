Тела борцов за Украину распределят между моргами Киевской области. Об этом сообщает патронатная служба защитников "Азовстали" 22 июня.

Защитники "Азовстали" живы, вопрос их возвращения сейчас главный, – Ермак

Удалось вернуть еще 35 тел защитников Мариуполя

В Киев только прибыло еще 35 погибших из "Азовстали" и других районов города Мариуполь. Тела павших снова будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода,

– говорится в сообщении.

Точных сведений о том, к каким подразделениям защитники принадлежали, еще нет. Погибших передали в рамках состоявшегося в Запорожской области обмена с Россией.

О порядке распознавания тел Патронатная служба сообщит родственникам в ближайшие несколько суток.

Главное о возвращении тел украинских военных из города-героя

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация украинских военных . Наши защитники и защитницы и тела погибших были вывезены на оккупированные территории. После этого их должны были обменять на русских пленных.

6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых защитников Мариуполя . Тогда произошел обмен 160 на 160. Тела героев привезли в Киев.

На 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя. Это произошло благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали". Хотя сначала говорили о возвращении всего 50 тел. В полку рассказали, что тела погибших защитников Мариуполя будут хоронить в Мемориале погибшим героям "Азовстали", который планируют построить на склонах Днепра. По предварительной информации, четверо из 58 погибших служили в полку, защищавшем город с 2014 года.

Очередной обмен телами погибших военных произошел в Запорожье. Украина вернула 64 тела погибших защитников "Азовстали".

Это не измена, - мэр о засекреченном спасении защитников Мариуполя из "Азовстали"

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 июня: смотрите видео