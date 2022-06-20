Глава ОП рассказывает, что сроков возвращения защитников "Азовстали" нет. Но над этим усиленно трудятся каждый день.

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В каких условиях защитники Мариуполя тоже точно не известно. Но ГУР постоянно держит связь с несколькими защитниками "Азовстали".

Сегодня это главная задача, в том числе ГУР. Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их увольнению не останавливается ни на час,

– говорит Ермак.