За словами голови ОП, термінів повернення оборонців "Азовсталі" немає. Але над цим посилено працюють кожного дня.

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Оборонці Маріуполя живі

В яких умовах перебувають захисники Маріуполя – теж точно не відомо. Але ГУР постійно тримає зв'язок з декількома оборонцями "Азовсталі".

Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину,

– каже Єрмак.

Керівник ОП розповів, що звільнення полонених українських військових координує головне управління розвідки Міноборони. Для цього створили спеціальний центр, до якого входять представники СБУ, Нацгвардії, Міністерства закордонних справ.

Умови повернення захисників та терміни Єрмак не коментує. Він каже, що такі питання слід ставити ГУРу. Адже своїми словами він може нашкодити процесу звільнення.

Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами й інформацією якось нашкодити цьому процесу,

– заявив керівник ОП.

Єрмак додав, що процес повернення полеглих захисників Маріуполя триває. Станом на зараз вдалося забрати понад 200 тіл наших героїв.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Як повідомляла українська влада, евакуація цивільних із території заводу закінчилася 7 травня. Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених воїнів евакуювали й відвезли до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Відомо, що зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Про це заявив Володимир Зеленський.

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