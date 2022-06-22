Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це він написав ввечері 22 червня.

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Росіяни перекидають сили з Маріуполя

Російські війська в тимчасово окупованому Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Зокрема вони:

демонтували стаціонарні блок-пости;

натомість залишили тільки контрольні пункти в районі мостів;

також вороги частіше використовують контроль мобільними групами, що раптово з'являються в різних районах міста. Одну з таких груп радник мера Маріуполя показав на відео.

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Петро Андрющенко пояснив, що ворог змінює тактику через те, що виводить більшість військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту.

Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольський район в напрям Бердянськ — Пологи,

– пояснив радник мера.

Окупанти не хочуть брати участь у війні

Петро Андрющенко пояснив, що настрої серед окупантів далекі від бравурних заяв пропаганди. Зокрема, він пояснив:

серед ворогів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донеччини;

окупанти все частіше говорять про бажання здатись в полон, особливо після повідомлення про перекид їх у напрямку боїв в Запоріжжі.

Коротко про останні новини з Маріуполя

В окупованому росіянами Маріуполі досі важка ситуація з їжею. Зокрема її видають людям російські окупанти, а виїхати з міста немає змоги. Російські вороги цинічно заставляють навіть людей з інвалідністю приходити до них та випрошувати їжу.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що досі потрапити в місто важко. Для цього людям треба пройти так звані "фільтраційні" табори. Іншим способом до міста потрапити неможливо.

21 червня 2 російських окупанти підірвались на "Азовсталі". Петро Андрющенко розповів, що російських окупантів наздоганяє справедлива відплата за їхні злочини.

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