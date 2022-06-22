Маріуполь майже повністю знищений внаслідок російської окупації. Загарбники зруйнували 90% критичної інфраструктури. При цьому знищення відбувалося цілеспрямовано. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час пресконференції в "Медіа центрі Україна", повідомляє 24 канал.

Варте уваги Росіяни закликають бойовиків Донбасу змиритися з поразкою та виїжджати з рідних міст

"Зараз місто зачинено. Тобто з міста немає змоги виїхати. І в місті залишається понад 100 тисяч населення. В місті немає світла, немає головного – питної води. І сьогодні звичайне життя маріупольця – як здобути питну воду. А друга річ – як добути їжу", – розповів Вадим Бойченко.

Водночас активно працюють "фільтраційні" табори. Але тепер перевіряють тих, хто хоче потрапити до Маріуполя. Окупанти дуже бояться ймовірних українських ДРГ.

За його даними, окупанти вирішили скористатися таких плачевним станом місцевих мешканців. Тож доручають їм розбирати завали в місті та прибирати вулиці. В обмін обіцяють навіть зарплатню.

"Але ми бачимо, що цього не відбувається – дають лише воду і трохи їжі. Це гетто, яке створила Російська Федерація, і вони мають за це нести відповідальність", – заявив Вадим Бойченко.

Як приклад він навів той факт, що з 1 червня окупанти перестали роздавати так звану "гуманітарну допомогу". І ті люди, які її по справжньому потребують, змушені ходити та випрошувати її.

"Лише літнім людям, які самі мають прийти та отримати. Люди з інвалідністю – самі прийти та отримати. Тобто вони знущаються з маріупольців", – відзначив Вадим Бойченко.

При цьому видають її поруч з магазином, де окупанти влаштували морг. Відтак там стоїть постійний трупний сморід.

Він також навів дані, що в місті як мінімум 22 тисячі мирних мешканців було вбито або закатовано російськими окупантами за два місяці. При цьом ці дані є приблизними. Для порівняння, за два роки німецької окупації міста в часи Другої світової війни в Маріуполі загинуло десять тисяч жителів.

Як в Росії палає нафтопереробний завод підозрюваного у держзраді Медведчука – дивіться відео