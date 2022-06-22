Мариуполь почти полностью уничтожен в результате российской оккупации. Захватчики разрушили 90% критической инфраструктуры. При этом уничтожение происходило целенаправленно. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время пресс-конференции в "Медиа центре Украина", сообщает 24 канал.

Стоят внимания Россияне призывают боевиков Донбасса смириться с поражением и уезжать из родных городов

"Сейчас город закрыт. То есть из города нет возможности уехать. И в городе остается более 100 тысяч населения. В городе нет света, нет главного – питьевой воды. И сегодня обычная жизнь мариупольца – как получить питьевую воду. А второе дело – как добыть еду ", – рассказал Вадим Бойченко.

В то же время активно работают "фильтрационные" лагеря. Но теперь проверяют тех, кто хочет попасть в Мариуполь. Оккупанты очень боятся вероятных украинских ДРГ.

По его данным, кафиры решили воспользоваться таким плачевным состоянием местных жителей. Так что поручают им разбирать завалы в городе и убирать улицы. В обмен обещают даже зарплату.

"Но мы видим, что этого не происходит - дают только воду и немного еды. Это гетто, созданное Российской Федерацией, и они должны за это нести ответственность", - заявил Вадим Бойченко.

В качестве примера он привел тот факт, что с 1 июня кафиры перестали раздавать так называемую "гуманитарную помощь". И те люди, которые в ней нуждаются, вынуждены ходить и выпрашивать ее.

"Лишь пожилым людям, которые сами должны прийти и получить. Люди с инвалидностью – сами прийти и получить. То есть они издеваются над мариупольцами", – отметил Вадим Бойченко.

При этом выдают ее рядом с магазином, где кафиры устроили морг. Следовательно, там стоит постоянная трупная вонь.

Он также привел данные, что в городе как минимум 22 тысяч мирных жителей были убиты или замучены российскими оккупантами за два месяца. При этом эти данные приблизительны. Для сравнения, за два года немецкой оккупации города во время Второй мировой войны в Мариуполе погибли десять тысяч жителей.

Как в России пылает нефтеперерабатывающий завод подозреваемого в госизмене Медведчука – смотрите видео