За спорудами окупанти виривають окопи й розташовують техніку

Російські війська у Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Законний маріупольський мер Вадим Бойченкр повідомив, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців як живий щит.

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За його словами, роботи тривають у північно-західній частині Маріуполь, звідки може бути контрнаступ ЗСУ. Місцеві мешканці розповідають, що за спорудами, які зводять росіяни, війська агресора виривають окопи та розташовують техніку.

Цинічні росіяни не випускають мирних людей з міста, щоб згодом прикриватися ними.

Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями,

– розповів Вадим Бойченко.



Росіяни будують фортифікаційні споруди в Маріуполі / Фото мерії Маріуполя

Що відомо про ситуацію у Маріуполі

Збройні Сили України від початку повномасштабної війни тримали оборону в Маріуполі, даючи відсіч ворогу, який значно переважав у кількості. У травні українським захисникам Маріуполя був відданий наказ припинити оборону та зберегти життя. Наших воїнів та тіла загиблих евакуювали на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.

Росія знищила Маріуполь практично вщент: у місті гуманітарна катастрофа через проблеми з водою та їжею. Також у місті фіксують випадки холери. За попередніми даними Маріупольської міської ради, в місті через російську агресію загинуло близько 22 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч людей продовжують жити під окупацією.

Нещодавно стало відомо, що росіяни перекидають сили з Маріуполя. Великі колони російської техніки залишають Маріуполь та Маріупольський район та прямують у напрям Бердянськ – Пологи, що в Запорізькій області.

Повідомлялося, що окупанти виводять більшість військового контингенту з Маріуполя. Місто перебуває в руках місцевих колаборантів, які здійснюють певні функції під наглядом "смотрящих" з Росії. Для охорони та гарантування безпеки росіян у місті та за його межами залишилася частина російських військових.

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