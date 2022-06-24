Так, завдяки успішним контрнаступальним діям ЗСУ на Південнобузькому напрямку, частина сил ворога залишила свої позиції. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 24 червня.

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Успіх ЗСУ на Півдні

За інформацією Генштабу, на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої основні зусилля на намаганнях утримати зайняті раніше рубежі. Проте, за результатами успішних наступальних дій українських підрозділів, окупанти були змушені накивати п'ятами на одному з відтинків фронту на Півдні.

Частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла у район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області,

– йдеться в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.