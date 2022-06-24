У тимчасово окупованому Херсоні посилюється партизанський рух. За 2 останні дні рух опору підірвав 2 автомобілі з колаборантами.
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Партизани вирішили нагадати головному гауляйтеру міста про те, що невдовзі черга дійде й до нього. Для цього вони залишити листівки біля офісу Сальдо. Послання повісили на автобус, розписаний забороненою російською символікою.
Колаборанти і зрадники готуйтесь, нікого не забудемо, до кожного прийдемо! Автобус розмалювали перед офісом Сальдо! Партизанський рух посилюється! Разом до перемоги,
– наголосив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
На листівках партизани написали "Не забули! Доб'ємо!" та "Колаборант! Готуйся, за тобою вже йдуть".
Листівка для Сальдо / Фото Сергія Хланя
Партизани погрожують російському колаборанту розправою / Фото Сергія Хланя
Листівки залишили на автобусі / Фото Сергія Хланя
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Що цьому передувало
Зранку 24 червня у Херсоні підірвали автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка. Раніше зрадник працював у передвиборчому штабі Сальдо та навіть балотувався від його блоку у Дніпровську райраду. Російські окупанти підтвердили, що внаслідок вибуху Савлученко загинув на місці події. За даними ЗМІ, разом з ним на "концерт Кобзона" відправилася охорона.
2 дні перед тим у Херсонській області вибухнула автівка народного депутата та колаборанта Олексія Ковальова. Інформацію про це підтвердив голова розвідки Кирило Буданов. В якому стані парламентар – невідомо. Буданов запевнив, що Головне управління розвідки тісно співпрацює з партизанами з окупованих територій.
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