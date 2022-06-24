Актуальні дані про ситуацію на фронті оприлюднив Генштаб ЗСУ зранку 24 червня.

До теми Окупанти заволоділи Миколаївкою, атаку на Лисичанськ ЗСУ відбили, в Сєвєродонецьку – бої

Так, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, аби:

встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей;

утримати сухопутній коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом;

блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря,

а також утримати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Разом з тим противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах.

На Донбасі неспокійно

На Слов'янському напрямку з артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Залучені ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів:

Авдіївка,

Уманське,

Веселе,

Новобахмутівка,

Гуляйпільське,

Білогір'я,

Староукраїнка.

У межах логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація на відповідних ділянках вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

Тим часом на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.



Карта бойових дій станом на 24 червня / Фото Liveuamap

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