Ни в коем случае не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге. Ведь российские ракеты часто попадают именно в жилые районы, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети.

К теме оккупанты утром выпустили 6 ракет по Николаеву: били также по области

В Николаеве раздаются взрывы

В Николаевской области в 4:07 начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Через минуту в областном центре услышали взрывы.

Кроме местных жителей, об этом рассказал и мэр города Александр Сенкевич.

В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий,

– отметил городской голова.

Заметьте! В 3:32 взрывы слышали и в Харькове. По состоянию на 4:27 воздушная тревога в городе завершилась. Однако официальной информации о возможных враждебных попаданиях пока нет.



Дым над Николаевом после взрывов / Фото Суспильне

Кратко о прошлых обстрелах Николаевщины

В 4:02 11 июля в Николаеве также раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что захватчики выпустили по городу 6 ракет. В результате обстрела 1 человек получил ранения.

Днем ранее на рассвете россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по области. Они использовали зенитно-ракетные системы С-300 и разрывные снаряды усиленного осколочного поражения. Оккупанты стреляли из района Новой Каховки по объектам железнодорожной инфраструктуры в Березнеговатском районе области.

В свою очередь, 9 июля россияне били с С-300 по Николаеву. В результате обстрела повредились 10 частных домов. Также ракета попала на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов. Они получили существенные повреждения, однако потерь среди местного населения, к счастью, не было.

По словам Кима, тогда оккупанты выпустили сразу 6 ракет. Глава ОВА показал видео последствий вражеского обстрела, на котором можно увидеть двор обычного дома с воронкой глубиной в несколько метров.

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