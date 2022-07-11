Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 4:02. Ни в коем случае не пренебрегайте сообщениями об угрозе ракетных ударов, ведь часто россияне бьют именно по жилым районам, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети.

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В Николаеве слышат взрывы

Практически одновременно с сиренами воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы. Первый из них местные жители услышали около 4:02.

Пока точно неизвестно, были ли это звуки работы нашей системы противовоздушной обороны, или "прилеты" российских ракет. Официальной информации на этот счет пока нет.

В любом случае горожанам следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, который объявляют только тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела полностью исчезает.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно не распространять адресов попаданий вражеских ракет, если они произойдут. Также не следует публиковать фото или видео с мест обстрелов. Помните, что такая информация играет на руку россиянам – так захватчикам, сознательно бьющим по гражданским объектам, гораздо проще корректировать огонь.

Коротко о предварительных обстрелах Николаевщины

На рассвете 10 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаевщине. Они использовали зенитно-ракетные системы С-300 и разрывные снаряды усиленного осколочного поражения.

Захватчики стреляли из района Новой Каховки по объектам железнодорожной инфраструктуры в Березнеговатском районе области. К счастью, жертв и раненых среди мирных жителей не было.

За день до этого россияне также били из С-300, но уже по Николаеву. В результате обстрела повредились 10 частных домов.

Также было попадание на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов. Они получили существенные повреждения, однако потерь среди местного населения не было.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты выпустили сразу 6 ракет. Также он показал видео последствий вражеского обстрела, на котором можно увидеть двор обычного дома с воронкой глубиной в несколько метров.

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